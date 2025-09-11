GoPro Aktie News: GoPro am Abend freundlich
Die Aktie von GoPro gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 2,07 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,3 Prozent auf 2,07 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,15 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.024.341 GoPro-Aktien den Besitzer.
Bei 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 80,71 Prozent Luft nach unten.
Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu GoPro
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
