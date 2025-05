GoPro Aktie News: GoPro bricht am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,4 Prozent auf 0,583 USD ab.

Um 15:50 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 0,583 USD. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 0,540 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,585 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.287 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,850 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 68,492 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,398 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,669 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

GoPro ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -2,24 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 155,47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,041 USD je GoPro-Aktie.

