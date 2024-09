GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag im Aufwind

So entwickelt sich GoPro

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,32 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 1,32 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 1,33 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 33.312 GoPro-Aktien.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 187,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,16 USD fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 186,22 Mio. USD gegenüber 241,02 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,063 USD je GoPro-Aktie stehen.

