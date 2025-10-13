DAX24.357 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.280 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.612 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,58 +2,4%Gold4.099 +2,0%
Aktienkurs aktuell

GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag gesucht

13.10.25 16:08 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 2,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,79 EUR 0,04 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 2,04 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 2,07 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 219.630 Stück.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 80,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD im Vergleich zu 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen