GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,5 Prozent auf 2,25 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von GoPro befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,5 Prozent auf 2,25 USD ab. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 2,23 USD. Bei 2,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 278.915 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 35,63 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 82,26 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.
In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
