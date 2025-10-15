GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochabend im Aufwind
Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 2,13 USD.
Werte in diesem Artikel
Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 2,13 USD. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 2,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 432.452 GoPro-Aktien.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 43,29 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Mit Abgaben von 81,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 vorlegen.
2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,130 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
