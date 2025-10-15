GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 2,12 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 2,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 2,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,09 USD. Bisher wurden heute 85.398 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 43,63 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 81,21 Prozent wieder erreichen.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.

