Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Kursverlauf

GoPro Aktie News: GoPro am Freitagabend tiefrot

10.10.25 20:25 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Freitagabend tiefrot

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 15,5 Prozent auf 1,99 USD ab.

Die GoPro-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 15,5 Prozent auf 1,99 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 1,98 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.203.570 GoPro-Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 53,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,40 USD ab. Abschläge von 79,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 152,64 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 186,22 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

