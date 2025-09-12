GoPro Aktie News: GoPro am Montagabend mit Kursfeuerwerk

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 15,0 Prozent auf 2,38 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 15,0 Prozent auf 2,38 USD zu. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,46 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 2.995.518 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 2,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

