GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 2,18 USD abwärts.

Um 15:51 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 2,18 USD ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 2,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 149.209 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 28,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Mit einem Kursverlust von 81,73 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD im Vergleich zu 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

