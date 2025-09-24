DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,54 +0,7%Gold3.748 +0,3%
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
So bewegt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro bricht am Donnerstagabend ein

25.09.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro bricht am Donnerstagabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GoPro. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 9,6 Prozent auf 2,12 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,6 Prozent auf 2,12 USD. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 2,11 USD. Bei 2,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.400.093 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 3,05 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 0,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,130 USD je GoPro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

mehr Analysen