GoPro Aktie News: GoPro verliert am Abend kräftig

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,6 Prozent auf 2,40 USD.

Die GoPro-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,6 Prozent auf 2,40 USD. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,36 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.359.349 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 21,35 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 0,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

