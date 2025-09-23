DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.127 -0,4%Nas22.490 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.719 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
So bewegt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro verliert am Abend kräftig

24.09.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro verliert am Abend kräftig

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,6 Prozent auf 2,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
2,03 EUR -0,37 EUR -15,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,6 Prozent auf 2,40 USD. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,36 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.359.349 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 21,35 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 0,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen