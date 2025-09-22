DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.279 -0,2%Nas22.575 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,58 +1,5%Gold3.779 +0,9%
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
GoPro im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend schwächer

23.09.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 2,78 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
2,40 EUR -0,05 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 2,78 USD abwärts. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 2,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,91 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.281.766 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 3,05 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 8,87 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 85,65 Prozent Luft nach unten.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,130 USD je GoPro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu GoPro

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

