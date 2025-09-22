GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend schwächer

GoPro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 2,78 USD ab.

Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 2,78 USD abwärts. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 2,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,91 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.281.766 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 3,05 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 8,87 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 85,65 Prozent Luft nach unten.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,130 USD je GoPro-Aktie stehen.

