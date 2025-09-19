GoPro Aktie News: GoPro springt am Montagabend hoch

Aktie im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 20,0 Prozent auf 2,92 USD zu.

Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 20,0 Prozent auf 2,92 USD. Die GoPro-Aktie legte bis auf 2,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 2.010.753 Stück.

Am 22.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 86,34 Prozent sinken.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 11.08.2025 hat GoPro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,130 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

