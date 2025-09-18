GoPro Aktie News: GoPro wird am Freitagabend ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 2,49 USD abwärts.

Um 20:04 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 2,49 USD ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 2,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,61 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.070.220 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 2,63 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 5,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 06.11.2025 gerechnet.

2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,130 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

