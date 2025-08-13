DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.156 ±0,0%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Aktie im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro reagiert am Freitagnachmittag positiv

19.09.25 16:10 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 2,58 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 2,58 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,62 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 325.363 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,74 Prozent. Bei 0,40 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 84,56 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen