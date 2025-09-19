DAX23.474 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.257 -0,1%Nas22.673 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,26 -0,6%Gold3.720 +1,0%
So bewegt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro legt am Montagnachmittag zu

22.09.25 16:11 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro legt am Montagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 2,50 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 2,50 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 2,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,33 USD. Zuletzt wechselten 446.182 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 2,63 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 84,07 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 06.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

mehr Analysen