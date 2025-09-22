GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von GoPro zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 2,98 USD zu. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,03 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,91 USD. Zuletzt wechselten 819.216 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,03 USD. 1,68 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 86,63 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 152,64 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 186,22 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

