DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
GoPro Aktie News: GoPro fällt am Mittwochnachmittag

24.09.25 16:09 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro fällt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 2,59 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 2,59 USD ab. Die GoPro-Aktie sank bis auf 2,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,69 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 490.237 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 3,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 84,62 Prozent sinken.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

GoPro veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 152,64 Mio. USD, gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,03 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

