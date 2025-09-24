DAX23.545 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.054 -0,1%Nas22.403 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,71 -0,5%Gold3.736 ±0,0%
GoPro im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbußen

25.09.25 16:11 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbußen

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,0 Prozent auf 2,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,92 EUR -0,11 EUR -5,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von GoPro befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,0 Prozent auf 2,20 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 2,13 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,25 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 553.997 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 81,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 06.11.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

mehr Analysen