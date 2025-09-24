GoPro Aktie News: GoPro verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbußen

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,0 Prozent auf 2,20 USD.

Das Papier von GoPro befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,0 Prozent auf 2,20 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 2,13 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,25 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 553.997 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 81,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 06.11.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor