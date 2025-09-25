GoPro Aktie News: GoPro am Abend in Grün
Die Aktie von GoPro gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 2,30 USD.
Werte in diesem Artikel
Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,5 Prozent im Plus bei 2,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GoPro-Aktie bisher bei 2,30 USD. Mit einem Wert von 2,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 751.489 GoPro-Aktien.
Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,68 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 152,64 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 186,22 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
