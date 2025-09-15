DAX23.348 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Aktienkurs aktuell

GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag weit abgeschlagen

16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,4 Prozent auf 2,27 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,90 EUR -0,13 EUR -6,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,4 Prozent im Minus bei 2,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 2,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,40 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 686.257 Aktien.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 82,45 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 11.08.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

