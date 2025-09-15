GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag weit abgeschlagen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,4 Prozent auf 2,27 USD ab.
Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,4 Prozent im Minus bei 2,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 2,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,40 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 686.257 Aktien.
Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 82,45 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 11.08.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.
