GoPro Aktie News: GoPro gibt am Dienstagabend nach

GoPro im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 2,31 USD.

Die GoPro-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 2,31 USD abwärts. Die GoPro-Aktie sank bis auf 2,22 USD. Mit einem Wert von 2,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.331.989 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,71 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,76 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,03 Prozent zurück. Hier wurden 152,64 Mio. USD gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

