GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Abend fester

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 2,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,9 Prozent auf 2,42 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 2,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,35 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.368.928 Stück gehandelt.

Am 17.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,58 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 6,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 0,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 507,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,130 USD je GoPro-Aktie stehen.

