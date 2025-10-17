GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 2,04 USD abwärts.

Die GoPro-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 2,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 2,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,00 USD. Zuletzt wechselten 170.820 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Mit einem Zuwachs von 49,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 80,48 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

