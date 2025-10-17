DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.223 -2,4%
GoPro im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro verzeichnet am Freitagabend Verluste

17.10.25 20:23 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro verzeichnet am Freitagabend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,4 Prozent auf 2,05 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,63 EUR -0,19 EUR -10,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 2,05 USD ab. In der Spitze büßte die GoPro-Aktie bis auf 2,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 514.327 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,54 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 80,57 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
mehr Analysen