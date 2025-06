GoPro Aktie News: GoPro reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 0,879 USD.

Das Papier von GoPro legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 0,879 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 0,890 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,890 USD. Bisher wurden heute 186.959 GoPro-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2024 auf bis zu 1,760 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 100,136 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,398 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,708 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 12.05.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 134,31 Mio. USD – eine Minderung von 13,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 155,47 Mio. USD eingefahren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

