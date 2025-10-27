GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Montagnachmittag ins Plus

GoPro im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 2,14 USD.

Die GoPro-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2,14 USD. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 2,19 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 443.288 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,62 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 81,34 Prozent Luft nach unten.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,22 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

