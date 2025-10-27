GoPro Aktie News: GoPro am Montagabend auf grünem Terrain

DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.611 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,73 +0,1%Gold3.989 -2,2%
27.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2,14 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 2,14 USD. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 2,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 729.863 GoPro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 29,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 152,64 Mio. USD, gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,03 Prozent präsentiert.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

