GoPro Aktie News: GoPro wird am Vormittag ausgebremst

Die GoPro-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 6,05 EUR. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,05 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,05 EUR.

Am 18.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 43,14 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 5,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 16,20 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 04.08.2022 vor. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GoPro mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 250,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 249,59 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,754 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

