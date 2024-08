GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag im Aufwind

Blick auf GoPro-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,25 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:47 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 1,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 17.312 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 3,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 67,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,16 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,20 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 06.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 186,22 Mio. USD, gegenüber 241,02 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,74 Prozent präsentiert.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen

Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel