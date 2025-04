GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Mittwochnachmittag tief südwärts

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 7,1 Prozent auf 0,559 USD ab.

Die GoPro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,1 Prozent auf 0,559 USD abwärts. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,542 USD nach. Bei 0,582 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 55.190 Stück.

Am 04.05.2024 markierte das Papier bei 1,980 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 254,077 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,398 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 28,773 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,00 Prozent auf 200,88 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 295,42 Mio. USD gelegen.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,026 USD je GoPro-Aktie.

