So bewegt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

30.10.25 16:08 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 1,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,72 EUR -0,04 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,8 Prozent auf 1,94 USD. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,90 USD ab. Bei 1,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 237.836 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Mit einem Zuwachs von 57,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 79,42 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

