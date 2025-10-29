GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochabend im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GoPro. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 2,00 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die GoPro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 2,00 USD ab. Bei 1,97 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,09 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 721.072 GoPro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 80,04 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 152,64 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 186,22 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GoPro rechnen Experten am 05.11.2026.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD einfahren.

