GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 2,05 USD.

Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 2,05 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,04 USD aus. Bei 2,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 150.467 Stück.

Bei einem Wert von 3,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 32,68 Prozent niedriger. Bei 0,40 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 80,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GoPro rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie ausweisen dürften.

