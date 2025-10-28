GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Dienstagabend tiefer

So bewegt sich GoPro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 2,07 USD abwärts.

Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 2,07 USD abwärts. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 2,01 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 857.053 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 47,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (0,40 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,71 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GoPro rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

