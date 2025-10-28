GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 2,08 USD nach.
Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 2,08 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 2,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,09 USD. Zuletzt wechselten 311.948 GoPro-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,05 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 46,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 80,80 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.
GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu GoPro
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|16.03.2017
|GoPro Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.09.2016
|GoPro Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|14.01.2016
|GoPro Buy
|Dougherty & Company LLC
|29.10.2015
|GoPro Overweight
|Barclays Capital
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
|09.11.2016
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.12.2015
|GoPro Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|26.03.2015
|GoPro Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|03.02.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|03.02.2017
|GoPro Underperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|09.11.2016
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
