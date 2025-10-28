GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 2,08 USD nach.

Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 2,08 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 2,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,09 USD. Zuletzt wechselten 311.948 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,05 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 46,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 80,80 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor