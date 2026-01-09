DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,6%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.992 +0,3%Euro1,1636 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Grönland-Konflikt: Dänen bestätigen Treffen mit Rubio

11.01.26 19:44 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hat das Treffen ihres Außenministers Lars Løkke Rasmussen mit dessen US-Kollegen Marco Rubio in der kommenden Woche bestätigt. Einen Ort und eine genaue Zeit für den Termin im Konflikt um Grönland nannte Frederiksen während einer Parteikonferenz am Mittag nicht. "Wir stehen an einem Scheideweg", sagte die Regierungschefin der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge.

US-Präsident Donald Trump und dessen Regierung hatten in den vergangenen Tagen immer wieder bekräftigt, Grönland übernehmen zu wollen. Die Regierung in Washington schloss einen militärischen Einsatz für diesen Zweck nicht aus, Trump begründet das mit Sicherheitsinteressen und einer mutmaßlichen Bedrohung durch China und Russland in der Region.

Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark und damit auch der Nato. Wenn man der Nato-Zusammenarbeit den Rücken kehre, indem man einem Verbündeten droht, "dann hört alles auf", sagte Frederiksen. Sie betonte aber auch, dass die USA der wichtigste Verbündete seien./mj/DP/zb