Börsengang: Vantage Towers-Handel startet am 18. März

Beim voraussichtlich größten IPO in diesem Jahr in Frankfurt will Vodafone bis zu 2,8 Milliarden Euro einsammeln. Noch bis zum 17. März läuft die Zeichnungsfrist für die Aktien, die in einer Spanne von 22,50 Euro bis 29 Euro ausgegeben werden. Erster Handelstag soll der 18. März sein. Wird das gesamte Volumen an angebotenen Aktien ausgeschöpft, käme Vantage Towers auf einen Streubesitz von 24,6 Prozent.

Die nach Cellnex zweitgrößte europäische Funkturmgesellschaft hat bereits zwei Ankerinvestoren, die Aktien für insgesamt 950 Millionen Euro zeichnen. Das Orderbuch soll bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist ­gefüllt gewesen sein. Die Einnahmen aus dem IPO gehen bei Vodafone in den Schuldenabbau.

Die Briten nutzen die gute Stimmung für Börsengänge. So sammelte der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 bei seinem Debüt Anfang Februar 1,8 Milliarden Euro ein und kam auf zwölf Milliarden Euro Börsenwert. Vantage könnte knapp 15 Milliarden Euro erreichen.















