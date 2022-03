Buffett-Partner Charlie Munger: Apple ist "unerhört gut gemanagt"

Aktien in diesem Artikel

• Berkshire Hathaway stark an Apple beteiligt• Charlie Munger von Apple-Management begeistert• Starke Kundenbindung betont

Nach einer jahrelangen Rally kletterte Apples Marktkapitalisierung kurz nach dem Jahreswechsel auf über drei Billionen US-Dollar. Dabei profitierte der Tech-Riese unter anderem von der ultralockeren Geldpolitik der Notenbank. Doch laut Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger spielt auch das Management eine wesentliche Rolle.

Buffetts Apple-Engagement

"Ich investiere nur in Firmen, deren Geschäftsmodell ich verstehe", so lautet eine der Erfolgsformeln von Wall Street-Legende Warren Buffett. Wohl auch aus diesem Grund hatte er von Tech-Unternehmen lange Zeit die Finger gelassen. Umso überraschender war es, dass er im Jahr 2016 doch in Apple investierte: Für rund eine Milliarde US-Dollar erwarb der Berkshire Hathaway-Chef zunächst 9,8 Millionen Anteilsscheine des Smartphone-Herstellers.

Seither hat sich Buffett zu einem echten Fan des iKonzerns entwickelt: "Es ist wahrscheinlich das beste Unternehmen der Welt, das ich kenne", äußerte das Orakel von Omaha 2020 in einem CNBC-Interview. Inzwischen ist Apple mit einem Anteil von 47,61 Prozent am Gesamtportfolio Berkshire Hathaways die mit Abstand größte Position (Stand: 31. Dezember 2021). 887.135.554 Apple-Aktien sind im Buffett-Portfolio enthalten, welche zum Stichtag mit einem Marktwert von rund 157,529 Milliarden US-Dollar glänzen konnten.

Charlie Munger begeistert von Apple-Führung

Einer der Gründe, warum Buffett so begeistert von Apple ist, dürfte auch das Management sein. "Aktien sind einfach. Man kauft bloß Anteile an einem großartigen Unternehmen mit höchst integrem und fähigem Management für weniger als seinen inneren Wert. Dann behält man diese Anteile für immer", hatte Starinvestor Warren Buffett einst gesagt und damit klar gemacht, welch hohen Stellenwert er einer gute Unternehmensführung beimisst.

Charlie Munger sieht dies genauso und hat nun in einem Interview mit "Yahoo Finance" das Apple-Management rund um CEO Tim Cook überschwänglich gelobt: "Ich denke Apple ist ein starkes Unternehmen und es wird stark bleiben", sagte der Berkshire Hathaway-Vize. "Ich halte es für unerhört gut gemanagt", ergänzte er dann.

Apples starke Kundenbindung

Zudem schätzt man bei der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway auch, dass es Apple immer wieder gelingt, seine Kunden in seinem eigenen Universum zu halten: "Ich beurteile die Stärke des Unternehmens danach, wie sehr die Kunden es lieben", erklärte Munger während des Interviews. "Und ich habe zig Millionen Freunde, die sich fast eher von ihrem rechten Arm trennen würden, als von ihrem iPhone. Das ist eine immens starke Position", so der Buffett-Partner.

Laut "Yahoo Finance" dürfen sich Apple-Fans in diesem Jahr auf zahlreiche Neuerungen freuen, eischließlich ein preiswertes 5G-fähiges iPhone SE, neue Macs und iPads und natürlich die nächste iPhone-Generation. Außerdem gäbe es Hinweise, dass im laufenden Jahr ein erstes Virtual Reality/Augmented Reality-Headset von Apple auf den Markt kommen könnte. Dies wäre dann Apples erste große Produktneuheit seit 2015 die Apple Watch gelauncht wurde. Außerdem würde Apple damit einen ersten Schritt ins Metaverse wagen.

