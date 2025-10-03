DAX24.445 +0,1%Est505.656 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,63 +1,0%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.458 -0,3%Euro1,1740 +0,2%Öl64,66 +0,5%Gold3.862 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord in Sicht -- Asiens Börsen uneins -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich seinem Juli-Rekordhoch nur schleppend Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich seinem Juli-Rekordhoch nur schleppend
Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor trübt sich deutlich ein

03.10.25 11:42 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im September deutlich verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel Vergleich zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 50,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Rückgang auf 51,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Wer­bung

Der Indikator liegt mit dem Rückgang nur noch knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit weiter einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die britischen Dienstleister erlebten ein enttäuschendes Ende des dritten Quartals", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. Seiner Einschätzung nach habe unter anderem ein schwaches Verbrauchervertrauen und sinkende Exporte die Nachfrage belasteten.

In der Industrie hatte sich der Indikator laut Daten vom Mittwoch ebenfalls eingetrübt. Der Indikator liegt zudem unter der Wachstumsschwelle. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft im September fiel ebenfalls deutlich, um 3,4 Punkte auf 50,1 Punkte. Dies ist der tiefste Stand seit fünf Monaten. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,0 Punkten erwartet worden./jkr/nas