Großbritannien: Unternehmensstimmung verbesser sich unerwartet

20.02.26 11:05 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Februar unerwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Der Indikator liegt damit noch deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang auf 53,2 Punkte erwartet.

Der Indikator für den Dienstleistungssektor fiel um 0,1 Punkte auf 53,9 Punkte. Es war aber ein stärkerer Rückgang auf 53,5 Punkte erwartet worden. In der Industrie stieg der Wert um 0,2 Punkte auf 52,0 Punkte. Hier war ein Rückgang auf 51,5 Punkte erwartet worden.

"Die ersten PMI-Daten für Februar liefern weitere Anzeichen für einen ermutigenden Start der britischen Wirtschaft in das neue Jahr", kommentierte Chris Williamson Chefvolkswirt von S&P Global. "Die Umfragedaten des bisherigen Jahresverlaufs deuten auf ein BIP-Wachstum von etwas über 0,3 Prozent im ersten Quartal hin, sofern sich diese Entwicklung bis März fortsetzt."/jsl/la/mis