Daimler peilt 400 verkaufte E-Busse für 2019 als Ziel an

"In Berlin, Hamburg und weiteren Städten haben wir nur wenige Woche nach der Produktvorstellung rund 50 Bestellungen", sagte Daum der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das Geschäft wachse sukzessive. "400 verkaufte E-Busse für 2019 sind unser Ziel, danach kommen wir relativ schnell in den vierstelligen Bereich", so der Manager weiter. Dabei kosteten die Elektrobusse bis zum Doppelten eines herkömmlichen Modells.

Die Auftragseingänge für Trucks bezeichnete der Daimler-Manager aktuell als "sehr zufriedenstellend, in Amerika sogar als "phantastisch." Auf die Zahlen drücken demnach die "Sorgenkinder Brasilien und Argentinien". Zudem schmerze die Entwicklung in der Türkei, weil Daimler dort traditionell sehr stark sei.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, ben bryant / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com