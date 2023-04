NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla wohl vor Veröffentlichung von großem Software-Update - Auf diese Neuerungen dürfen sich Tesla-Fahrer freuen

Aktien in diesem Artikel Tesla 168,56 EUR

2,37% Charts

News

Analysen

• Roll-out von neuem Tesla Software-Update an Mitarbeiterfahrzeuge• Update könnte auch schon bald für Kundenfahrzeuge verfügbar sein• Neue Funktionen und Upgrades der Benutzeroberfläche

Vor kurzem berichtete Teslascope - eine Anwendung, die Tesla-Besitzern benutzerfreundliche Tools und Analysen zu den Fahrgewohnheiten, Ladevorgängen und vielem mehr bieten soll - auf Twitter von einem neuen Tesla Software-Update (2023.12), das "eine Fülle von schnittstellenorientierten Verbesserungen" bieten soll und das derzeit in Mitarbeiterfahrzeugen getestet werden soll. Dementsprechend könnte das Update auch schon bald an Kundenfahrzeuge ausgerollt werden.

Einfachere Steuerung

Wie Teslascope berichtet, soll das neue Update es Tesla-Fahrern ermöglichen, für eine bessere Lesbarkeit der Benutzeroberfläche zwischen zwei verschiedenen Schriftgrößen (Standard und groß) zu wählen. Daneben soll das Steuerungsmenü eine Suchfunktion für einen schnelleren Zugriff auf Bedienelemente und Einstellungen erhalten. Bei den Points of Interest in Teslas Navigationssystem sollen außerdem künftig Fotos und Bewertungen der Orte erscheinen. Des Weiteren soll es dank des neuen Updates künftig möglich sein, Telefonanrufe über das Lenkrad zu steuern. So sollen eingehende Anrufe über den linken Scroll-Button angenommen oder abgelehnt werden können. Während des Telefonats sei es dann möglich, sich stumm zu schalten, die Stummschaltung aufzuheben oder aufzulegen.

Exclusive: A new unreleased @Tesla software update (2023.12) is now going out to employee vehicles, including a trove of interface-oriented improvements.



- Text Size Adjustments

- Controls Search

- Points of Interest

- Phone Call Controls

- and more (included in the next tweets) pic.twitter.com/yOWtXxGG5d - Teslascope (@teslascope) April 10, 2023

Anpassungen möglich

Der linke Scroll-Button soll jedoch nicht nur die Steuerung von Anrufen ermöglichen - das neue Update biete laut Teslascope die Möglichkeit Anpassungen vorzunehmen. So sollen Tesla-Fahrer aus einer Liste von Funktionen, wie Einstellung der Helligkeit oder des Beschleunigungsmodus, auswählen können, welche Funktion standardmäßig angezeigt werde. Mit dem neuen Update ebenfalls neu eingeführt werden soll ein Soundeffekt, der beim Wechsel zwischen den Gängen erklingt, dieser sei jedoch optional. Beim Model S und Model X sollen zudem die Bedienelemente für den Beifahrersitz künftig auf dem hinteren Touchscreen erscheinen, um das Ein- und Aussteigen auf dem Rücksitz zu erleichtern. Mit der neuen "Get To Know Your Tesla"-Funktion führe der US-Elektroautobauer außerdem eine Art Fahrzeughandbuch, das auf dem Bildschirm im Auto abrufbar sei, ein.

- Scroll Wheel Customization

- Gear Chimes

- Passenger Seat Controls

- Get To Know Your @Tesla (seen in a few recent builds, but soft launched) pic.twitter.com/owMfrPjAip - Teslascope (@teslascope) April 10, 2023

Zoom-Meetings in Tesla-Fahrzeugen in weiteren Regionen verfügbar

Das neue Software-Update mache laut Teslascope außerdem Zoom-Meetings in weiteren Regionen verfügbar. Es seien auch kleinere Verbesserungen im Hintergrund vorgenommen worden.

Daneben sei nach Ausrollen des Updates dann auch britisches Englisch als Sprache in der Spracherkennung verfügbar.

- Zoom Meetings (now available in additional regions, and minor improvements/performance changes have been applied in the background).



- Speech Recognition Language

British English is now available as a voice recognition language. pic.twitter.com/wCoHlRaFNq - Teslascope (@teslascope) April 10, 2023

Wie Teslascope unter Berufung auf Informationen einer anderen Quelle, die sich in einem europäischen Land befinde, twitterte, biete das neue Update des Weiteren zusätzliche Korrekturen für den "Factory Reset"-Fehler, der im Update 2023.6 bereits teilweise behoben worden sei.

Based on information from another source (which has stated they are in a European country but would not specify which):



This branch also includes additional fixes to the recently infamous "factory reset" bug, which was partially resolved in 2023.6 builds. - Teslascope (@teslascope) April 10, 2023

Bis zum Roll-out des neuen Updates an die Kundenfahrzeuge könnte es zwar noch zu einigen Änderungen kommen, doch einige Tesla-Anhänger scheinen schon voller Vorfreude auf das neue Update und diskutieren auf Twitter über die möglichen Neuerungen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com