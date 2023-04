Tesla-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co.: Bei diesen 11 S&P 500-Aktien können Investoren mit starken Wachstumsraten rechnen

• Der S&P 500 beinhaltet die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA• SPY-Anleger werden für jahrelange Treue belohnt• Elf vielversprechende Aktien aus dem S&P 500 bilden voraussichtlich exklusiven Wachstumsclub

Der S&P 500

Neben dem NASDAQ Composite und dem Dow Jones ist der S&P 500 einer der drei wichtigsten Börsenbarometer in den USA. Der Index wurde im März 1957 eingeführt, die Berechnungen reichen jedoch bis ins Jahr 1950 zurück. Die Bewertung der Unternehmen und die Herausgabe des Indizes erfolgt durch die Ratinggesellschaft Standard & Poor's, die die Kreditwürdigkeit von Unternehmen bewertet. Der Index besteht aus den 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA und spiegelt deren Wertentwicklung wider. Er wird außerdem auch als Indikator für die allgemeine Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes angesehen. Die Gewichtung der Werte basiert auf der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Der S&P 500 ist ein Kursindex, weshalb Dividendenzahlungen nicht in die Berechnung des Börsenbarometers mit einfließen. Welche Unternehmen in den Index aufgenommen werden, obliegt Standard and Poor's.

Treue ETF-Anleger werden belohnt

Wie MarketWatch erklärt, müssten einige Investoren möglicherweise daran erinnert werden, dass Geduld belohnt werden kann, insbesondere nach dem Jahr 2022, in dem der S&P 500-Index (bei Wiederanlage von Dividenden) um 18 Prozent zurückging und die Börsenerholung, die Anfang Februar ihren Höhepunkt erreichte, eher enttäuschend und volatil verlief. Betrachtet man die 10-Jahres-Kursentwicklung des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), der den Referenzindex nachbildet, zeigt sich zunächst ein positives Bild. Eine genauere Untersuchung zeigt jedoch auch viele breite Rückgänge in den letzten zehn Jahren. Während des gesamten Zeitraums stieg der Kurs von SPY jedoch um 153 Prozent, während seine Gesamtrendite bei Wiederanlage der Dividenden sogar 205 Prozent betrug. Anleger, die trotz Rückschlägen treu blieben und reinvestiert haben, wurden letztendlich belohnt. Wenn man als Anleger also langfristig denkt und über Jahrzehnte hinweg ein finanzielles Polster für den Ruhestand aufbauen möchte, kann es sich eventuell lohnen, regelmäßig Geld in einen breit gestreuten Indexfonds mit geringen Gebühren zu investieren. Ein Vorteil dieser Strategie ist laut MarketWatch, dass man in schwachen Marktphasen zu niedrigeren Preisen einkaufen und damit langfristig höhere Erträge erzielen kann.

11 vielversprechende Aktien

Doch wie sieht es für eher aggressivere Anleger aus, die von einzelnen Unternehmen profitieren wollen? Wie MarketWatch erklärt, können sich auch Investoren, die mit einzelnen Wachstumswerten ihre Rendite steigern wollen, für einen langfristigen Ansatz auf Qualität konzentrieren. Demnach gibt es derzeit elf vielversprechende Aktien aus dem S&P 500, die voraussichtlich einen exklusiven Wachstumsclub für Anleger bilden. Die dahin gehende Untersuchung begann mit dem S&P 500 und verwendete dann die Konsensschätzungen der von FactSet befragten Analysten, um die Liste einzugrenzen. Eine einheitliche Datengrundlage wurde durch Verwendung von Konsensschätzungen für die Kalenderjahre 2022, 2023 und 2024 erhalten. Unternehmen ohne verfügbare Schätzungen oder Unternehmen, die keinen Gewinn oder einen negativen freien Cashflow für ein beliebiges Jahr vorlegten, wurden ausgeschlossen. Damit wurde die Liste zunächst auf 290 Unternehmen reduziert. Zudem wurden nur Unternehmen ausgewählt, für die jährliche Wachstumsraten von mindestens 15 Prozent für den Umsatz, zehn Prozent für den Gewinn pro Aktie und zehn Prozent für den freien Cashflow pro Aktie zwischen 2022 und 2024 vorhergesagt wurden. Die Konzentration auf das Umsatzwachstum unterstreiche, dass es sich um ein erstes Screening für aggressive langfristige Investoren handelt. Damit wurde die Liste schließlich auf elf Unternehmen reduziert.

Die erste aufgeführte Unternehmens-Aktie ist Enphase Energy. Das Energietechnologieunternehmen weist bis 2024 eine geschätzte durchschnittliche jährliche Umsatz-Wachstumsrate von 31,7 Prozent auf. Die Wachstumsrate für den Gewinn pro Aktie liegt laut den Schätzungen bei 26,2 Prozent und der geschätzte freie Cashflow bei 28,6 Prozent.

Bei dem Elektroautohersteller Tesla liegen die Schätzungen der Wachstumsrate für den Umsatz bei 29 Prozent, für den Gewinn pro Aktie bei 17,5 Prozent und für den freien Cashflow bei 35,1 Prozent.

Die geschätzten Wachstumsraten des Spezialchemiekonzerns Albemarle liegen für den Umsatz bei 27,2 Prozent, für den Gewinn pro Aktie bei 13,9 Prozent und für den freien Cashflow bei 46,4 Prozent.

Der Entwickler, Publisher und Distributor von Computer-Spielen, Take-Two Interactive Software Inc., weist geschätzte Wachstumsraten in Höhe von 25 Prozent für Umsatz, 37,6 Prozent für den Gewinn pro Aktie sowie 116,8 Prozent für den freien Cashflow auf.

Bei der Paycom Software Inc. handelt es sich um einen Online-Gehaltsabrechnungs- und Personaltechnologieanbieter. Die geschätzten jährlichen Wachstumsraten des Unternehmens liegen bei 22,4 Prozent für den Umsatz, 22,0 Prozent für den Gewinn pro Aktie und 28,5 Prozent für den freien Cashflow.

Die ServiceNow Inc. ist ein Technologieunternehmen, das eine Cloud-Computing-Plattform anbietet, mit der Unternehmen manuelle Arbeitsweisen durch digitale ersetzen können. Die geschätzten jährlichen Wachstumsraten der ServiceNow Inc. liegen bei 22,1 Prozent für den Umsatz, 22,3 Prozent für den Gewinn pro Aktie und 22,7 Prozent für den freien Cashflow.

Bei Fortinet Inc. handelt es sich um ein Technologieunternehmen, das vor allem auf dem Gebiet der Informationssicherheit tätig ist. Die geschätzten jährlichen Wachstumsraten des Unternehmens liegen bei 20,9 Prozent für den Umsatz, 18,4 Prozent für den Gewinn pro Aktie und 15,8 Prozent für den freien Cashflow.

Die DexCom Inc. entwickelt kontinuierlich messende Glucosesensoren für Diabetes-Patienten. Das Unternehmen weist geschätzte Wachstumsraten in Höhe von 19,6 Prozent für den Umsatz, 29,8 Prozent für den Gewinn pro Aktie sowie 39,3 Prozent für den freien Cashflow auf.

Die Ceridian HCM Holding Inc. ist ein Softwareunternehmen für Human Capital Management. Die geschätzten jährlichen Wachstumsraten der Ceridian HCM Holding Inc. liegen bei 17,8 Prozent für den Umsatz, 42,3 Prozent für den Gewinn pro Aktie und 134,5 Prozent für den freien Cashflow.

Bei dem Energieunternehmen EQT Corp. liegen die Schätzungen der Wachstumsrate für Umsatz bei 16,8 Prozent, für den Gewinn pro Aktie bei 30,9 Prozent und für den freien Cashflow bei 35,8 Prozent.

Bei der NVIDIA Corp. handelt es sich um einen der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen. Hier liegen die Schätzungen der Wachstumsrate für Umsatz bei 16,2 Prozent, für den Gewinn pro Aktie bei 30,4 Prozent und für den freien Cashflow bei 86,8 Prozent.

