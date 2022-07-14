DAX24.913 -0,1%Est506.001 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,4%Nas23.840 +1,0%Bitcoin73.811 -0,7%Euro1,1984 +0,9%Öl66,89 +1,8%Gold5.092 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street uneins -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Grüne klagen gegen neue Einstufung sicherer Herkunftsländer

27.01.26 16:56 Uhr

BERLIN/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundestagsfraktion will in Karlsruhe die Rechtmäßigkeit der von der Bundesregierung geplanten Einstufung von Staaten als sichere Herkunftsländer per Verordnung überprüfen lassen. Solche wichtigen Entscheidungen dürften nicht einfach vom Bundesinnenministerium am Bundestag vorbei getroffen werden, so das Hauptargument der Organklage.

Wer­bung

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Irene Mihalic, sagte dem "Spiegel", der zuerst über die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht berichtete: Man werde diese "grundgesetzwidrige Selbstverzwergung des Bundestages" nicht hinnehmen. Ein Gerichtssprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) den Eingang einer entsprechenden Organklage.

Bundesregierung entscheidet über sichere Länder

Das Bundeskabinett hatte im September eine Reform beschlossen, die Asylentscheidungen für Menschen aus bestimmten Staaten beschleunigen und Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber erleichtern soll - und zwar durch die Einstufung zusätzlicher Staaten als sogenannte sichere Herkunftsländer per Verordnung des Bundesinnenministeriums. Das Ministerium vertritt die Rechtsauffassung, dass künftig, wenn Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, weder Bundestag noch Bundesrat zustimmen müssten.

Voraussetzung dafür ist aus Sicht des Hauses von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), dass sich die Verordnung nicht auf das im Grundgesetz verankerte Recht auf Asyl für politisch Verfolgte erstrecken soll. Das wird ohnehin nur sehr wenigen Schutzsuchenden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zugesprochen. Bei den meisten Asylbewerbern, die in Deutschland einen Schutzstatus erhalten, greift der Flüchtlingsschutz oder der sogenannte subsidiäre Schutz für Menschen, denen im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht.

Wer­bung

Neuregelung tritt Februar in Kraft

Die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten sei kein Verwaltungsakt, sondern ein Eingriff in individuelle Schutzrechte, kritisierte schon damals die Grünen-Abgeordnete, Filiz Polat. "Wer so handelt, rüttelt an den Grundpfeilern unseres Rechtsstaatsprinzips."

Der Bundestag hatte die Neuregelung im Dezember beschlossen. Am 1. Februar soll sie in Kraft treten. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD war vereinbart worden, zuerst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien neu als sichere Herkunftsstaaten einzustufen.

Grüne sehen Recht des Bundestages verletzt

Wenn es zwischen den obersten Bundesorganen zu Streit kommt, kann das Bundesverfassungsgericht in einem sogenannten Organstreitverfahren angerufen werden. Der Antragssteller muss sich darauf berufen, dass er oder das Verfassungsorgan, dem er angehört, in seinen verfassungsmäßigen Rechten und Pflichten verletzt oder gefährdet ist.

Wer­bung

Die Grünen-Fraktion sieht laut "Spiegel" das Recht des Bundestages im Asyl-Artikel des Grundgesetzes verletzt. Danach können "durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf" Staaten bestimmt werden, bei denen etwa nach der Rechtslage oder den politischen Verhältnissen "gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet".

Laut der Grünen bedeute das, dass nur der Bundestag und der Bundesrat im Rahmen eines förmlichen Gesetzgebungsverfahrens über sichere Herkunftsländer entscheiden dürfen - und nicht die Bundesregierung allein per Rechtsverordnung./abc/jml/DP/nas