DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.059 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Grünen-Experte: Rettungsdienst an Belastungsgrenze

11.02.26 06:21 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen fordert die Umsetzung dringender Verbesserungen beim Rettungsdienst in Deutschland. Die Notfallversorgung sei "an der Belastungsgrenze und strukturell völlig zersplittert", sagte der Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur zum (heutigen) europäischen Tag des Notrufs. "Ob Menschen im Notfall schnell und richtig versorgt werden, hängt noch immer viel zu oft von der Postleitzahl ab." Eine lebensrettende Reform befinde sich aber weiter in der Warteschleife.

Wer­bung

"Wir haben knapp 300 Rettungsdienstbereiche, rund 240 Leitstellen und mehr als ein Dutzend Organisationsformen - oft ohne einheitliche Standards, ohne digitale Vernetzung und ohne klare Steuerung", erläuterte Dahmen. "Die Folge ist, dass Rettungswagen zu Einsätzen fahren, bei denen andere Hilfen besser geeignet wären - während Notaufnahmen überlaufen, obwohl es Alternativen gäbe, Menschen direkt und fallabschließend zu helfen."

Reform für mehr Effizienz

Das belaste Patientinnen und Patienten, überfordere das Personal und treibe die Kosten, warnte der Grünen-Experte. "Mit einer konsequenten Notfall- und Rettungsdienstreform ließen sich jährlich bis zu fünf Milliarden Euro einsparen - bei besserer Versorgung." Dahmen kritisierte, dass Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) es bislang nicht geschafft habe, einen eigenen Gesetzentwurf im Kabinett beschließen zu lassen. Das sei angesichts der Lage "fahrlässig".

Warken hatte den Entwurf im November in die interne Abstimmung in der Bundesregierung gegeben. Kernpunkt ist eine stärkere Steuerung über zentrale Anlaufstellen in Krankenhäusern und von überall per Telefon

Wer­bung

- vor allem nachts und an Wochenenden, wenn normale Praxen

geschlossen sind. Vorgesehen ist auch eine generelle digitale Vernetzung mit der Notrufnummer 112./sam/DP/zb