Grünen-Vorsitzende Brantner warnt vor 'Trump-Putin Pakt'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aufgefordert, als Reaktion auf den umstrittenen US-Plan mit aller Kraft europäische Unterstützung für die Ukraine zu organisieren. Wenn Merz nicht zudem dafür sorge, dass Europa mit am Tisch sitze, "wird Europa und nicht nur die Ukraine auf der Speisekarte stehen", warnte sie. Und: "Der Trump-Putin Pakt kann gar nicht ohne Europa umgesetzt werden."

Brantner forderte, der Plan könne höchstens Auftakt für einen Verhandlungsprozess sein, nicht sein Ergebnis. Für tragbare Verhandlungen brauche es aber spürbaren Druck der EU auf Russland.

"Merz muss die Freigabe der Frozen Assets durchsetzen, die Schattenflotte muss jetzt festgesetzt werden und die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine nochmals gestärkt werden", mahnte die Grünen-Co-Vorsitzende. Nötig sei ein eigener Aufschlag Europas, wie die Souveränität und Sicherheit der Ukraine als auch der EU mittelfristig gesichert werden könne.

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter warnte davor, den US-Plan für die Ukraine zu akzeptieren. "Das ist kein Friedensplan, sondern eine Aufforderung an Wladimir Putin , weitere europäische Länder anzugreifen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hofreiter, der den Europaausschuss des Bundestages leitet, warnte, dass ein Angriff Russlands auf Nato-Mitgliedstaaten damit eher möglich wäre als 2029./cn/DP/zb