Industrie De Nora-Aktie zieht deutlich an: Goldman startet Wasserstoffaktie mit "Buy"

Der führende Anbieter von Elektroden und Technologien rund um Wasser sei ein wichtiger Wegbereiter für die Revolution des grünen Wasserstoffs, schrieb Analystin Zoe Clarke in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis 2025 traut sie den Italienern zu, den Umsatz jährlich im Schnitt um rund 28 Prozent zu steigern und das operative Ergebnis (Ebitda) um etwa 21 Prozent.

Die Industrie De Nora-Aktie zieht zeitweise an der Borsa Italiana um 5,54 Prozent auf 15,25 Euro an.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 04:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

