Billigkonsole kommt: Nintendo bringt die Switch Lite auf den Markt

• kleiner, leichter und längere Akkulaufzeit• nur Handheld-Modus möglich• 100 US-Dollar günstiger als normale Switch

Im Gegensatz zur großen Schwester - der normalen Switch aus dem Hause des japanischen Konsolenherstellers Nintendo - ist die Switch Lite mit einer Bildschirmdiagonalen von 5,5 Zoll um 0,7 Zoll kleiner. Auch die komplette Konsole fällt dementsprechend etwas kleiner aus als die bisherige Switch. Die Auflösung des Bildschirms ist mit 1.280 x 720 Pixeln aber gleich hoch wie bei der teureren Version, außerdem soll die Akkulaufzeit besser sein: Zwischen drei und sieben Stunden Spielegenuss verspricht Nintendo - je nach eingelegtem Game.

Switch Lite kann nicht mit Fernsehern verbunden werden

Mit der günstigeren Variante der beliebten Spielekonsole müssen Nutzer aber auch Abstriche hinnehmen: Die normale Switch konnte man zusätzlich zum Handheld-Modus auch an Fernsehern anschließen und so an einem größeren Bildschirm spielen. Die Switch Lite ist lediglich auf den Handheld-Modus ausgelegt und kann mit keinem anderen Bildschirm verbunden werden.

Sie ist voll und ganz für das Spielen unterwegs optimiert - damit wirbt Nintendo auch für die neue Switch Lite. Im Gegensatz zur normalen Switch sind bei der Switch Lite die Joy-Cons genannten Controller rechts und links des Bildschirms nicht mehr abnehmbar, sondern fest verbaut und können damit auch nicht für ein Mehrspieler-Game genutzt werden.

Keine Kamera und kein Vibrationsmodus, dafür leichter

Bei der Billigkonsole verzichtet Nintendo außerdem auf die eingebaute Kamera, die erkennen kann, wie die Konsole ausgerichtet ist, und auf den Vibrationsmodus, der bei einigen Spielen zum Erlebnis gehört. Dafür gibt es ein Steuerkreuz, das als eine Taste verbaut ist und nicht wie bei der Switch vier separate Tasten für die Bewegungen hoch, runter, links und rechts.

Gespielt werden können alle Spiele, die den Handheld-Modus unterstützen, das sind so gut wie alle Spiele des Herstellers, mit einigen wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise "Super Mario Party". Mit 275 Gramm Gewicht ist die Switch Lite leichter als die normale Switch, die 400 Gramm wiegt, und so für den Gebrauch unterwegs besser geeignet.

100 US-Dollar günstiger als Nintendo Switch

Die Billig-Variante der beliebten Spielekonsole von Nintendo kommt am 20. September auf den Markt. Angeboten wird sie in den Farben grau, türkis und gelb. Preislich liegt die Switch Lite bei 199 US-Dollar - die große Schwester kostet gut 100 US-Dollar mehr.

Für den Preis in Deutschland gibt es vonseiten Nintendos noch keine konkreten Angaben, zwischenzeitlich war die Konsole allerdings schon beim Online-Versandhändler Amazon zu einem Preis von 229 Euro vorbestellbar - derzeit ist sie dort nicht mehr verfügbar.

